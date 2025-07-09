Стобалльниками по ЕГЭ в 2025 году стали 45 уфимских выпускников

В этом году 45 выпускников из Уфы смогли добиться максимального результата на ЕГЭ. Сто баллов получили 47 работ по шести разным предметам.
Особенно отличились юные химики: 17 человек показали идеальный результат. По физике 100 баллов набрали 15 выпускников, по информатике успеха добились шесть 11-классников, по русскому языку — пятеро, по математике — трое. Один учащийся получил высший балл по географии.
Напомним, что выпускник 153-го лицея Алексей Лобов стал первым в истории республики, кто получил 300 баллов за три экзамена: по физике, информатике и профильной математике. К этому стоит добавить его отличный результат по русскому языку: юноша набрал на экзамене 94 балла.
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