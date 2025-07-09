Стобалльниками по ЕГЭ в 2025 году стали 45 уфимских выпускников

Напомним, что выпускник 153-го лицея Алексей Лобов стал первым в истории республики, кто получил 300 баллов за три экзамена: по физике, информатике и профильной математике. К этому стоит добавить его отличный результат по русскому языку: юноша набрал на экзамене 94 балла.