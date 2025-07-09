Милиция раскрыла коррупционную схему поставки лекарств в Беларусь

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя Министерства здравоохранения Беларуси, которая подозревается в лоббировании поставок лекарств за вознаграждения, сообщили в МВД республики.
Преступную схему республиканского масштаба по закупке препаратов раскрыло ГУБОПиК.
«На протяжении нескольких лет вместе с подельниками женщина обеспечивала иностранной компании возможность поставки в нашу страну различных медпрепаратов на миллионы рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что чиновница от бизнесменов получала в благодарность деньги, дорогие подарки, оплаченные семейные зарубежные туры за границу и посещение развлекательных заведений.
Задержание оперативники ГУБОПиК провели во время очередной ее встречи с коммерсантом при получении более 7 тысяч долларов.
В отношении женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в крупном размере. В настоящее время подозреваемая находится в СИЗО и дает признательные показания. Ей в качестве наказания за совершенное преступление грозит до десяти лет лишения свободы.