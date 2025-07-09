МВД Беларуси заявило о задержании представителя Минздрава

В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что была задержана представитель Минздрава.
Сообщается, что сотрудники ГУБОПиК МВД раскрыли преступную схему закупки лекарств республиканского масштаба.
«Среди фигурантов — представитель Министерства здравоохранения», — уточнили в ведомстве.
Согласно информации, на протяжении нескольких лет вместе с подельниками фигурантка обеспечивала иностранной фирме возможность поставки в Беларусь различных медицинских препаратов на миллионы рублей.
«За лоббирование интересов бизнесменов полагались “благодарности”: денежные вознаграждения, дорогие подарки, семейные туры за границу, посещение увеселительных заведений», — акцентировали внимание в МВД.
В пресс-службе отметили, что во время очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта более 7000 долларов, после этого ее задержали сотрудники ГУБОПиК. Следственный комитет завел уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантка находится в СИЗО, она дает признательные показания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее МВД сказало, что три руководителя нефтехимических заводов задержаны за взятки.
Тем временем минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии.
А еще белорус втайне от сожительницы снял интимное видео, которое выложил в интернет после расставания.