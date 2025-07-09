МВД Беларуси заявило о задержании представителя Минздрава

В пресс-службе отметили, что во время очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта более 7000 долларов, после этого ее задержали сотрудники ГУБОПиК. Следственный комитет завел уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантка находится в СИЗО, она дает признательные показания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.