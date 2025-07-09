На территории Узбекистана произошло землетрясение

Сегодня, 9 июля, в 15:32 в Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Нишанском районе на глубине 10 километров. В самом эпицентре сила землетрясения составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось также в нескольких близлежащих районах. В Нишанском районе подземные толчки были на уровне 2−3 баллов, в Гузарском районе — 2 балла, а в городе Карши — 2 балла.
Сейсмическая активность в столице страны, Ташкенте, не ощущалась.
По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, жертв и разрушений не зафиксировано, однако специалисты продолжают наблюдение за возможными послеударными толчками.