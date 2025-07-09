МВД раскрыло детали преступной схемы поставки лекарств из-за рубежа в Беларусь

В МВД сообщили, что в момент очередной конфиденциальной встречи фигурантка получила от коммерсанта более семи тысяч долларов. После этого женщину задержали сотрудники ГУБОПиК. Следственный комитет в отношении представителя Минздрава завел уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Женщина находится в СИЗО и дает признательные показания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.