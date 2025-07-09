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МВД раскрыло детали преступной схемы поставки лекарств из-за рубежа в Беларусь

МВД Беларуси обнародовало подробности преступной схемы поставки лекарств.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали преступной схемы поставки лекарств из-за рубежа в Беларусь. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудниками ГУБОПиК МВД была раскрыта преступная схема, связанная с закупкой лекарств республиканского масштаба. В МВД акцентировали внимание, что в числе фигурантов есть представитель Министерства здравоохранения.

В пресс-службе заявили, что на протяжении нескольких лет представитель Минздрава вместе со своими подельниками обеспечивала зарубежной фирме возможность поставки в страну различных медпрепаратов на миллионы рублей. Сообщается, что за лоббирование интересов бизнесменов были положены «благодарности» в виде дорогих подарков, семейных туров за границу, денежных вознаграждений, а также посещения увеселительных заведений.

В МВД сообщили, что в момент очередной конфиденциальной встречи фигурантка получила от коммерсанта более семи тысяч долларов. После этого женщину задержали сотрудники ГУБОПиК. Следственный комитет в отношении представителя Минздрава завел уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Женщина находится в СИЗО и дает признательные показания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Грузии полиция задержала двух белорусов, которым грозит пожизненное заключение.

Тем временем МВД сказало, что три руководителя нефтехимических заводов задержаны за взятки.

Также мы писали, что минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии.