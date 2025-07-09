Житель Башкирии получил условный срок за ножевое ранение и стрельбу в селе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в январе этого года подвыпивший мужчина в ходе ссоры с приятелем ударил его ножом в ногу, причинив легкие телесные увечья. Спустя неделю он устроил стрельбу в центре села Большеустьикинское из охотничьего ружья «ИжБ-46». Молодой человек выстрелили из него в в воздух, при этом угрожая другим сельчанам.