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Житель Башкирии получил условный срок за ножевое ранение и стрельбу в селе

Житель Мечетлинского района осужден за стрельбу и нападение с ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии осудили 32-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в нанесении ножевого ранения и хулиганстве с применением оружия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в январе этого года подвыпивший мужчина в ходе ссоры с приятелем ударил его ножом в ногу, причинив легкие телесные увечья. Спустя неделю он устроил стрельбу в центре села Большеустьикинское из охотничьего ружья «ИжБ-46». Молодой человек выстрелили из него в в воздух, при этом угрожая другим сельчанам.

На суде вину свою мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет условного срока с испытательным периодом в три года.

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