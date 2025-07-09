Фельдшер и хирург пострадали от нападений пациентов в Нижнем Новгороде

В ночь на 30 июня пациент укусил хирурга городской клинической больницы № 5. У него диагностировали укушенную рану левой кисти с иными повреждениями. Работодатель документы по этому несчастному случаю в инспекцию не направил. Возможно, повреждения отнесли к категории легких, иначе это будет расценено как попытка сокрыть несчастный случай, сообщил руководитель Гострудинспекции Илья Мошес.