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Областной суд подтвердил срок экс-чиновнице Минстроя Самарской области

8 июля Самарский областной суд частично изменил приговор Наталье Орловой, бывшему руководителю управления в Минстрое Самарской области, осужденной за получение взяток.

8 июля Самарский областной суд частично изменил приговор Наталье Орловой, бывшему руководителю управления в Минстрое Самарской области, осужденной за получение взяток. Суд постановил конфисковать полученные ею деньги и оставить под арестом её автомобиль до выплаты штрафа и исполнения приговора.

Ранее, 21 марта 2025 года, Октябрьский районный суд Самары признал Орлову виновной по двум эпизодам получения взяток в значительном и крупном размере. Ей назначено наказание — 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и 4 года запрета на работу в органах власти.

Апелляции защиты и прокуратуры удовлетворены частично: суд добавил конфискацию средств и уточнил формулировки приговора. Решение суда первой инстанции в остальном осталось без изменений.

Ранее прокуратура выявила нарушения охраны труда на предприятии по производству соков «Нектар» в Самаре.

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