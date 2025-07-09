Областной суд подтвердил срок экс-чиновнице Минстроя Самарской области

8 июля Самарский областной суд частично изменил приговор Наталье Орловой, бывшему руководителю управления в Минстрое Самарской области, осужденной за получение взяток. Суд постановил конфисковать полученные ею деньги и оставить под арестом её автомобиль до выплаты штрафа и исполнения приговора.
Ранее, 21 марта 2025 года, Октябрьский районный суд Самары признал Орлову виновной по двум эпизодам получения взяток в значительном и крупном размере. Ей назначено наказание — 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и 4 года запрета на работу в органах власти.
Апелляции защиты и прокуратуры удовлетворены частично: суд добавил конфискацию средств и уточнил формулировки приговора. Решение суда первой инстанции в остальном осталось без изменений.
Ранее прокуратура выявила нарушения охраны труда на предприятии по производству соков «Нектар» в Самаре.
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