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В Ростове в мусорном контейнере нашли умершего новорожденного, возбуждено дело

Тело новорожденного малыша нашли в Ростове, следователи уже осмотрели место происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного ребенка. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили 9 июля в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Умершего малыша нашли на улице Платона Кляты. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.

Известно, что проверку по факту случившегося также начали сотрудники прокуратуры.

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