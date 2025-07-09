В Ростове в мусорном контейнере нашли умершего новорожденного, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного ребенка. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили 9 июля в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.