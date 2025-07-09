На берегу Якоби обнаружили неизвестное вещество

Берег единственного санкционированного пляжа Якоби в Иркутске оказался в грязи. Отдыхающие делятся кадрами в социальных сетях, на которых видно, что на берегу реки неизвестная черная вязь. А на всей поверхности воды у береговой линии заметны разводы. Об этом КП-Иркутск стало известно из видео, которое опубликовали в телеграм-канале Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.