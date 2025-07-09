На берегу Якоби обнаружили неизвестное вещество

Берег единственного санкционированного пляжа Якоби в Иркутске оказался в грязи. Отдыхающие делятся кадрами в социальных сетях, на которых видно, что на берегу реки неизвестная черная вязь. А на всей поверхности воды у береговой линии заметны разводы. Об этом КП-Иркутск стало известно из видео, которое опубликовали в телеграм-канале Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
— Надзорное ведомство организовало проверку по факту возможного загрязнения береговой полосы залива Якоби Иркутского водохранилища, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Контролирующие органы работают согласованно. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Роспотребнадзор советует отказаться от купания в заливе Якоби в Иркутске. Лабораторные пробы показали превышение микробиологических показателей.