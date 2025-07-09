Башкирию накроют грозы с градом

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о надвигающейся непогоде. По данным ведомства, 10 июля в отдельных районах ожидаются сильные ливни, возможен град и порывистый ветер до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром на дорогах местами образуется туман, видимость может ухудшиться до 500 метров.
В четверг погода немного улучшится. Метеорологи ожидают переменную облачность. Ночные температуры составят +15…+20 градусов, на востоке региона возможно похолодание до +10. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов.
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