Прокуратура взяла на контроль расследование смерти новорожденного в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку после смерти новорожденного ребенка. Малыша нашли сегодня, 9 июля, в мусорном контейнере на улице Платона Кляты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями, — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, по факту гибели малыша было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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