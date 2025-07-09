В Волгограде спасли упавшего с причальной стенки в Волгу подростка

Спасатели оперативно прибыли на помощь, достали ребенка из воды, отвезли его на берег. К счастью, вода уже теплая, подросток не успел переохладиться, помощь врачей ему не понадобилась. А вот полицию на место вызвали — чтобы те побеседовали с родителями несовершеннолетнего, рассказали им о ЧП. Спасатели призывают не отпускать детей купаться одних, без взрослых, тем более в места, где не дежурят спасатели.