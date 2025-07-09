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Пятилетний мальчик, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Курске, умер

Пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«К глубокой скорби, пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву», — написал он в Telegram.

У мальчика было более 30% ожогов тела.

При атаке ВСУ на пляж ребёнок закрывал собой маму.

Ранее сообщалось о троих погибших в результате атаки украинских военных.

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