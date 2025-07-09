Глава СК повторно взял на контроль дело о скандальной драке в Ростове-на-Дону

Ход расследования резонансной драки, произошедшей в 2023 году в Ростове-на-Дону, повторно взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Дополнительное внимание потребовалось после реакции общественности.
По данным Следкома, накануне в эфире федерального телеканала заявили о несогласии с мерами в отношении ростовчанина. Люди уверены, что молодой человек пытался помешать нескольким нарушителям спокойствия во дворе многоквартирного дома, но в ответ он и его отец услышали угрозы, после чего началась драка.
Известно, что один из участников конфликта обратился в больницу. Позже в отношении молодого человека, пытавшегося утихомирить компанию, завели дело.
— Родственники местного жителя, а также общественность критикуют правоохранительные и следственные органы. Недовольство связано с тем, что подозреваемых не привлекли к ответственности, а также все еще не нашли одного из нарушителей, — пояснили в информационном центре СК России.
Теперь донские следователи должны предоставить доклад о проведенной работе с учетом озвученной информации. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
К слову, ранее в СУ СК России по Ростовской области в отношении участников драки с ростовчанами было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). К этому моменту двое из них находятся под домашним арестом, а третий — в межгосударственном розыске.
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