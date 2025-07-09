Глава СК повторно взял на контроль дело о скандальной драке в Ростове-на-Дону

По данным Следкома, накануне в эфире федерального телеканала заявили о несогласии с мерами в отношении ростовчанина. Люди уверены, что молодой человек пытался помешать нескольким нарушителям спокойствия во дворе многоквартирного дома, но в ответ он и его отец услышали угрозы, после чего началась драка.