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В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник: © РИА Новости

«На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.