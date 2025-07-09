В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

«На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.