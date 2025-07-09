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Верховный суд Беларуси признал «Объединённый переходный кабинет» террористической организацией

Верховный Суд Республики Беларусь удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании формирования «Объединённый переходный кабинет» и его структурных подразделений террористической организацией.

Соответствующее решение запрещает деятельность этой структуры на территории страны, сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, в ходе судебного заседания были рассмотрены доказательства, свидетельствующие о террористической деятельности организаторов и активных участников объединения.

В частности, по данным Генпрокуратуры, ряд членов организации непосредственно участвовал в подготовке террористических актов на территории Беларуси.

Эти факты подтверждаются материалами уголовных дел, включая дела о разжигании социальной вражды, заговоре с целью захвата власти и других тяжких преступлениях.

В ведомстве отметили, что теперь любое участие в деятельности организации, включая финансирование и пропаганду, будет считаться преступлением. Запрещены вербовка, обучение и иная поддержка структуры, а нарушителям грозит уголовная ответственность.