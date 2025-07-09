10-летняя девочка погибла под колесами автобуса в Мангистауской области

Региональное издание, ссылаясь на пресс-службу полиции региона, сообщило, что трагедия произошла около 17:30 8 июля. Ребенка сбил автобус, который следовал по маршруту Актау-Мангистау. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.