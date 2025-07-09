Мужчина пытался провезти через таможню оружейные прицелы на 29 миллионов рублей

В аэропорту Шереметьево города Москвы таможенники остановили иностранца, который хотел провезти через границу партию оружейных прицелов и кронштейнов для крепления. Такой багаж обошелся ему в 29 миллионов рублей. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, при сканировании багажа 35-летнего мужчины, сотрудники ведомства нашли 142 единицы незарегистрированного товара.