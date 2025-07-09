Мужчина пытался провезти через таможню оружейные прицелы на 29 миллионов рублей

В аэропорту Шереметьево города Москвы таможенники остановили иностранца, который хотел провезти через границу партию оружейных прицелов и кронштейнов для крепления. Такой багаж обошелся ему в 29 миллионов рублей. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, при сканировании багажа 35-летнего мужчины, сотрудники ведомства нашли 142 единицы незарегистрированного товара.
— Прибывшего пассажира остановили в «зелёном» коридоре для дальнейших разбирательств. Он пояснил, что купил приспособления у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей, и не знал, что товар нужно декларировать, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Проведя экспертизу, стало ясно, что предметы являются тепловизорными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки охотничьего ружья. Таможенники признали партию коммерческой и изъяли багаж у туриста. Также ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товара.