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Мужчина пытался провезти через таможню оружейные прицелы на 29 миллионов рублей

Партию прицелов и кронштейнов для крепления — изъяли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Шереметьево города Москвы таможенники остановили иностранца, который хотел провезти через границу партию оружейных прицелов и кронштейнов для крепления. Такой багаж обошелся ему в 29 миллионов рублей. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, при сканировании багажа 35-летнего мужчины, сотрудники ведомства нашли 142 единицы незарегистрированного товара.

— Прибывшего пассажира остановили в «зелёном» коридоре для дальнейших разбирательств. Он пояснил, что купил приспособления у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей, и не знал, что товар нужно декларировать, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Проведя экспертизу, стало ясно, что предметы являются тепловизорными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки охотничьего ружья. Таможенники признали партию коммерческой и изъяли багаж у туриста. Также ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товара.