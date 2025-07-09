Уфимка нашла металлический предмет в колбасе

Жительница Уфы обнаружила опасную находку в колбасе. Покупательница сфотографировала металлический элемент, попавший в еду, и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор по Башкирии через соцсети.
В надзорном ведомстве подтвердили, что посторонние предметы в пищевой продукции запрещены законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». После проверки информации Уфимский мясоконсервный комбинат получил официальное предупреждение от контролирующих органов.
Специалисты напомнили, что подобные случаи нарушают требования безопасности пищевых продуктов. Производителю указали на недопустимость выпуска товаров с посторонними включениями.
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