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На Балхаше ветром унесло ребенка

На озере Балхаш в Карагандинской области восьмилетнего ребенка унесло далеко от берега на надувном круге из-за сильного ветра. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Известно, что двое близких родственников пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

В итоге, с привлечением спасателей, все трое — ребенок и двое мужчин — были благополучно доставлены на берег.

«Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В МЧС решили в очередной раз напомнить:

  • Не оставляйте детей без присмотра у воды.
  • Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах.
  • Следите за погодными условиями и силой ветра.

Мы уже рассказывали, что казахстанцы, спасаясь от жары, заполонили все имеющиеся водоемы и озера. Так, в прошедшие выходные, с 4 по 7 июля 2025 года, жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд.