На Балхаше ветром унесло ребенка

Известно, что двое близких родственников пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.
В итоге, с привлечением спасателей, все трое — ребенок и двое мужчин — были благополучно доставлены на берег.
«Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В МЧС решили в очередной раз напомнить:
- Не оставляйте детей без присмотра у воды.
- Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах.
- Следите за погодными условиями и силой ветра.
Мы уже рассказывали, что казахстанцы, спасаясь от жары, заполонили все имеющиеся водоемы и озера. Так, в прошедшие выходные, с 4 по 7 июля 2025 года, жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд.