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В Шахтах вспыхнул пожар на полигоне ТКО

Под Ростовом 16 пожарных борются с огнем на мусорном полигоне.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах — в поселке Красина вспыхнул пожар на полигоне твердых коммунальных отходов. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и спецтехника. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Сейчас на месте ЧП работают два пожарных расчета в режиме повышенной готовности. С огнем борются 11 единиц спецтехники — это бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и автоцистерны, а также 16 специалистов работают на месте происшествия.

Очаг возгорания локализован на площади 250 квадратных метров. Ведется пересыпка грунтом и поэтапное тушение открытого пламени и тлеющих участков.

К счастью, распространение огня удалось остановить. Сейчас главная задача спасателей — полностью ликвидировать возгорание и не допустить повторного воспламенения.

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