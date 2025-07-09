В Шахтах вспыхнул пожар на полигоне ТКО

В Шахтах — в поселке Красина вспыхнул пожар на полигоне твердых коммунальных отходов. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и спецтехника. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.