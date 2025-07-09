Два человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Самарской области

Это случилось вечером 9 июля в Елховском районе губернии. Также пострадал ребенок. Подробнее об аварии рассказали представители регионального главка.
Правоохранители уточнили: на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре) столкнулись сразу три машины: КАМАЗ, Volvo и «семерка». В ДТП погибли владелец и пассажирка последнего авто. Ребенка вытащили и отвезли в больницу.
Правоохранители выясняют детали произошедшего. Специалисты 137-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы.
Ранее водитель другой «семерки» вылетел с проезжей части в Самарской области. Его госпитализировали.
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