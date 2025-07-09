Жительница города Мерефа в Харьковской области, которая упала на асфальт после того, как ее толкнул сотрудник ТЦК, осталась жива, сообщают украинские СМИ.
Женщина пыталась вызволить сына из микроавтобуса, куда его запихнули сотрудники ТЦК. Сообщалось, что она умерла в машине скорой помощи.
По данным Telegram-канала «Украина.ру», женщину благополучно доставили в местную больницу и оказали ей помощь.
Ранее попавший в плен военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин рассказал, что украинское командование довело до гибели мобилизованного, у которого были противопоказания по состоянию здоровья.