Словакия вновь заблокировала пакет санкций против России

Ранее 18-й пакет санкций ЕС против России уже откладывался из-за позиции Словакии и Венгрии, которые требовали от Брюсселя гарантий по энергетической безопасности и компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о риске судебных исков со стороны «Газпрома» и настаивал на юридической и финансовой защите национальных энергетических компаний. Переговоры по этим вопросам продолжаются.