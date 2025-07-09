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Словакия вновь заблокировала пакет санкций против России

Словакия повторно заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий компенсаций и решения вопросов энергобезопасности перед введением запрета на российский газ с 2028 года. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Словакия тормозит новый пакет ограничений против РФ.

Словакия повторно заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий компенсаций и решения вопросов энергобезопасности перед введением запрета на российский газ с 2028 года. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

«Словакия на уровне послов стран Евросоюза вновь воспрепятствовала утверждению 18-го пакета антироссийских санкций. Переговоры продолжаются, и компромисс может быть достигнут в ближайшие дни. Ранее, 4 июля, Братислава уже блокировала этот пакет на этапе обсуждения в Брюсселе», — передает агентство TASR.

По данным словацких СМИ, правительство страны намерено накладывать вето на новые ограничения до тех пор, пока ЕС не предоставит гарантии компенсаций и не минимизирует риски для энергетической безопасности республики. Особую озабоченность вызывает предложенный Еврокомиссией запрет на импорт российского газа с 1 января 2028 года.

В настоящее время Словакия ведет консультации с Европейской комиссией по альтернативным схемам поставок энергоресурсов. Однако, как отмечают местные источники, переговоры пока не устранили опасения Братиславы относительно стабильности снабжения в случае полного отказа от российских углеводородов.

Ранее 18-й пакет санкций ЕС против России уже откладывался из-за позиции Словакии и Венгрии, которые требовали от Брюсселя гарантий по энергетической безопасности и компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о риске судебных исков со стороны «Газпрома» и настаивал на юридической и финансовой защите национальных энергетических компаний. Переговоры по этим вопросам продолжаются.

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