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Дачный дом сгорел дотла в Волгодонске

70 квадратов огня: пожарные несколько часов боролись с пламенем на дачном участке в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

Ночной пожар в Волгодонске полностью уничтожил дачный дом в садоводческом товариществе «Донской сад». Об этом сообщили на сайте городской администрации. Возгорание началось 8 июля около 21:30 и за считанные минуты огонь охватил жилье.

Первыми тревогу забили соседи, увидевшие языки пламени и густой дым. На место выехали 15 пожарных на четырех спецмашинах. Огонь охватил 70 кв.м — дом сгорел полностью.

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Благодаря оперативной работе спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние участки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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