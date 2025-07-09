Дачный дом сгорел дотла в Волгодонске

Ночной пожар в Волгодонске полностью уничтожил дачный дом в садоводческом товариществе «Донской сад». Об этом сообщили на сайте городской администрации. Возгорание началось 8 июля около 21:30 и за считанные минуты огонь охватил жилье.
Первыми тревогу забили соседи, увидевшие языки пламени и густой дым. На место выехали 15 пожарных на четырех спецмашинах. Огонь охватил 70 кв.м — дом сгорел полностью.
Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Благодаря оперативной работе спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние участки. К счастью, обошлось без пострадавших.
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