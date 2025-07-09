На Западе высмеяли новый пакет помощи Украине от Трампа

«С учетом этого десяти ракет Patriot хватит для уничтожения лишь пяти целей. Однако российские войска применяют не только крылатые ракеты и беспилотники, но и более сложные для перехвата боеприпасы — баллистические ракеты “Искандер” и аэробалистические ракеты Х-47М2 “Кинжал”. Сбить такие цели украинским военным пока не удавалось», — отмечают в материале BBC.