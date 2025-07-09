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На Западе высмеяли новый пакет помощи Украине от Трампа

Десяти ракет для комплексов ПВО Patriot, которые пообещал передать Украине президент США Дональд Трамп, может не хватить для эффективного отражения российских ракетных ударов. Об этом сообщает телеканал BBC.

США поставляет противоракетные комплексы Украине.

Десяти ракет для комплексов ПВО Patriot, которые пообещал передать Украине президент США Дональд Трамп, может не хватить для эффективного отражения российских ракетных ударов. Об этом сообщает телеканал BBC.

«С учетом этого десяти ракет Patriot хватит для уничтожения лишь пяти целей. Однако российские войска применяют не только крылатые ракеты и беспилотники, но и более сложные для перехвата боеприпасы — баллистические ракеты “Искандер” и аэробалистические ракеты Х-47М2 “Кинжал”. Сбить такие цели украинским военным пока не удавалось», — отмечают в материале BBC.

Ранее западные СМИ сообщали, что комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины, теряют эффективность против российских гиперзвуковых ракет и массовых атак беспилотников. В июне сообщалось об уничтожении одной из таких установок в районе Киева ракетой «Искандер». Российская армия регулярно применяет современные средства нападения, отличающиеся высокой скоростью и маневренностью.

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