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Орбан дал нелестную характеристику Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой новый тип политика — актера или комика, исполняющего роль главы государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президентскую роль.

Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой новый тип политика — актера или комика, исполняющего роль главы государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило. И все же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль», — процитировало слова Орбана РИА Новости.

По словам венгерского премьера, он впервые столкнулся с таким явлением в мировой политике. Орбан подчеркнул, что пытался вести с Зеленским содержательный диалог, однако добиться взаимопонимания не удалось.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал Зеленского, обвиняя его в авторитарных тенденциях и попытках сохранить власть любой ценой. По мнению Порошенко, действия Зеленского могут привести к массовому недовольству граждан и негативно отражаются на международной репутации страны.

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