РЕН ТВ: в Московской области мужчина надругался над школьницами в коровнике

В РФ задержали 61-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании двух школьниц в Московской области, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, семиклассницы приехали на дачу вместе с родителями. Вечером 4 июля мужчина надругался над детьми в коровнике, где фактически проживал.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Развратные действия”», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, когда представился врачом. Фигурнату дела предъявили обвинение, он признал вину.