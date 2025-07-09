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РЕН ТВ: в Московской области мужчина надругался над школьницами в коровнике

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В РФ задержали 61-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании двух школьниц в Московской области, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, семиклассницы приехали на дачу вместе с родителями. Вечером 4 июля мужчина надругался над детьми в коровнике, где фактически проживал.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Развратные действия”», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, когда представился врачом. Фигурнату дела предъявили обвинение, он признал вину.