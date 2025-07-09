Суд заочно арестовал основателя СМИ-иноагента «Медуза» Тимченко

Черемушкинский райсуд Москвы заочно отправил под стражу основателя издания «Медуза»* (Medusa Project) Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок ареста Тимченко будет отсчитываться с момента ее экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания.
Тимченко обвиняется по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), говорится в сообщении.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило Тимченко в розыск.
*Издание признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ.
**Лицо или организация, признанное в РФ иноагентом.