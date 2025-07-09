Суд в Москве заочно арестовал основательницу «Медузы»* Тимченко**

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы издания «Медуза»* Галины Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.
По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в Сети видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность признанной на территории России нежелательной организации.
— Удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… сроком на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента ее задержания, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Министерство юстиции внесло журналистку в реестр иностранных агентов 30 августа 2024 года. Уже 20 мая 2025 года Следственный комитет возбудил в отношении Тимченко** уголовное дело. Спустя несколько недель Министерство внутренних дел также объявило основательницу «Медузы»* в розыск.
*Организация, признанная в России нежелательной и иностранным агентом.
**Внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.