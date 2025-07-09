США пожалели на Украину денег, а Зеленский испугался наступления ВС РФ: главное об СВО на 9 июля

Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические пути для урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны. В то же время США отказались выделять Киеву более 1,6 миллиарда долларов, решив направить эти средства на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов.
Кроме того, сегодня, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой масштабной атаке российских войск, отметив, что за последние сутки по стране были нанесены удары с применением 728 беспилотников и 13 ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Главное о спецоперации к 9 июля — в материале URA.RU.
Российские войска взяли под контроль село Толстой в ДНР.
В ходе боев за населенный пункт Толстой ВС РФ ликвидировали 205 военнослужащих ВСУФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Подразделения группировки «Восток» в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Толстой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска в этом районе понесли значительные потери: уничтожено до 205 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Удары были нанесены по нескольким подразделениям ВСУ; бои велись в районах ряда населенных пунктов ДНР и Запорожской области.
ВСУ расстреляли в районе Комара двух российских военнослужащих.
Два российских военнослужащих, попавших в плен в районе населенного пункта Комар (ДНР), были застрелены бойцами 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. По данным силовых структур, расстрел осуществил рядовой Игорь Скубак 1983 года рождения по приказу командира роты с позывным Качур в присутствии старшего группы с позывным Костыль. На допросе Скубак признал свою вину и подтвердил, что решение было принято по предложению старшего группы.
США передумали тратить более 1,6 миллиарда долларов на Украину.
США потратили 1,6 млрд долларов военной помощи Украине на собственные нужды Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Согласно документам Пентагона за 2026 финансовый год, более 1,6 миллиарда долларов из средств, изначально выделенных на помощь Украине, были направлены на развитие американской военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. На создание нового завода по производству тротила выделено более 623 миллионов долларов — предприятие должно выпускать до пяти миллионов фунтов вещества в год и позволит снизить зависимость США от иностранных поставщиков. Еще 600 миллионов долларов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104, используемой в 155-миллиметровых снарядах НАТО, на заводе в Холстоне.
Канцлер ФРГ оценил перспективы завершения СВО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что дипломатические возможности для разрешения конфликта на Украине полностью исчерпаны. По его словам, текущие усилия европейской дипломатии не дают результатов, и необходим поиск новых решений.
На СВО погиб замглавы администрации района Башкирии Загиров.
Загиров погиб при исполнении служебных обязанностейФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Заместитель главы администрации Учалинского района Башкортостана Айдар Загиров погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции. О его гибели сообщил глава района Руслан Гилязетдинов. Он подчеркнул профессионализм, мужество и неравнодушие погибшего. Загиров находился на службе по контракту с Минобороны РФ. Прощание с ним прошло 9 июля в Учалинской филармонии.
Зеленский заявил о масштабной атаке ВС РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «новой масштабной атаке» Вооруженных сил России на территорию страны. По его словам, удары были нанесены в условиях продолжающихся попыток мирного урегулирования, которые Россия якобы отвергает.
За последние сутки, уточнил Зеленский, по территории страны выпустили 728 беспилотников и 13 ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Глава государства призвал западные страны ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли и ввести ограничения для государств, продолжающих покупать российскую нефть.
Москалькова попросила Папу Римского помочь вернуть россиян с Украины.
Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООНФото: Размик Закарян © URA.RU.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальное обращение Папе Римскому с просьбой содействовать возвращению 30 российских граждан, находящихся в Сумах. Москалькова подчеркнула, что такая ситуация противоречит моральным и этическим нормам.
Она также отметила, что Международный комитет Красного Креста оказывает удерживаемым гуманитарную помощь и регулярно их навещает. По ее словам, представители Ватикана, ООН и ОБСЕ выразили готовность провести переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения россиян. Кроме того, аналогичные обращения были направлены верховному комиссару ООН и генеральному секретарю ОБСЕ.
ВС РФ ударили «Кинжалами» по аэродромам ВСУ.
Минобороны РФ сообщило, что этой ночью российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и дальнобойных ударных беспилотников. В ведомстве отметили, что все цели были поражены, объекты противника уничтожены.
В библиотеках освобожденных от ВСУ городов найдены пособия по вербовке детей.
Особое внимание эксперты уделили украинским учебникам историиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В школах и библиотеках освобожденных городов ДНР, включая Угледар, были обнаружены экстремистские и милитаристские материалы, ориентированные на подготовку детей к военной службе и распространение антироссийской идеологии. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, среди найденной литературы — издания для разных возрастов, включая учебные пособия с антироссийской пропагандой и призывами к межнациональной розни.
Эксперты также выявили пособия по подготовке подростков к службе по стандартам НАТО, русофобские книги и комиксы для младших школьников, а также символику националистической игры «Джура». Всего обнаружено около 20 подобных материалов, которые переданы в прокуратуру для проверки. Особое внимание было уделено украинским учебникам истории, которые, по мнению Гагина, направлены на вытеснение русской культуры.
Захарова раскрыла, к чем могут привести поставки оружия Киеву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки западного оружия Украине способствуют затягиванию конфликта и разрушению страны. Она также отметила, что такие действия увеличивают риск эскалации и препятствуют мирному урегулированию ситуации.
Российские войска уничтожили личный состав ВСУ с помощью РСЗО «Град».
Экипаж РСЗО «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки «Центр» поразил скопления личного состава и техники ВСУ на Красноармейском направлении. Цели были выявлены операторами беспилотников, которые передали артиллеристам точные координаты. Корректировка огня осуществлялась в реальном времени с помощью дронов. Огонь велся 122-мм реактивными снарядами, передает Пятый канал.