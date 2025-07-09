США пожалели на Украину денег, а Зеленский испугался наступления ВС РФ: главное об СВО на 9 июля

Согласно документам Пентагона за 2026 финансовый год, более 1,6 миллиарда долларов из средств, изначально выделенных на помощь Украине, были направлены на развитие американской военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. На создание нового завода по производству тротила выделено более 623 миллионов долларов — предприятие должно выпускать до пяти миллионов фунтов вещества в год и позволит снизить зависимость США от иностранных поставщиков. Еще 600 миллионов долларов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104, используемой в 155-миллиметровых снарядах НАТО, на заводе в Холстоне.