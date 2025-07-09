Трамп замер в нерешительности: вопрос передачи новых ЗРК Patriot Украине пока не решен

Ранее США уже передавали Украине комплексы Patriot: первые поставки начались в апреле 2023 года, а к лету 2024 года Киев получил не менее четырех таких систем от США и Германии. В июне 2025 года Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому направить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и содействовать в поиске дополнительных путей поставок, после того как глава ФРГ Фридрих Мерц обратился с просьбой возобновить поставки этих систем для Украины.