Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель повторно взят под стражу

Юн Сок Ель уже был арестован в январе 2025 года по тем же обвинениям, связанным с введением военного положения 3 декабря 2024 года, однако спустя два месяца суд освободил его из-под стражи. Повторный запрос на арест был подан специальным прокурором Чо Ын Суком, который расследует злоупотребление полномочиями, подделку документов и препятствование работе госорганов. Расследование эпизода о возможной госизмене продолжается.