Иностранец задержан в российском регионе по подозрению в изнасиловании двух школьниц

В Подмосковье задержан 61-летний иностранец по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних школьниц. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 4 июля на территории дачного участка, где девочки находились вместе с родителями.
Подозреваемый, Барно Т., проживал в коровнике, расположенном неподалеку. Именно там, по предварительной информации, он совершил преступление. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).
Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы также проверяют, не причастен ли задержанный к другим преступлениям. Родители пострадавших школьниц оказывают содействие следствию.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, подняв вопросы безопасности детей в дачных поселках. Эксперты призывают родителей быть бдительными, особенно в летний период, когда несовершеннолетние часто остаются без присмотра.