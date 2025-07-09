Иностранец задержан в российском регионе по подозрению в изнасиловании двух школьниц

В Подмосковье задержан 61-летний иностранец по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних школьниц. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 4 июля на территории дачного участка, где девочки находились вместе с родителями.