Ранее внимание к действиям Владимира Зеленского на международных мероприятиях уже привлекало экспертов: в июне 2024 года профайлеры отмечали у украинского президента признаки стресса и подавленности на саммите НАТО в Гааге, где вопрос поддержки Украины был исключен из повестки. Тогда Зеленский участвовал только в неофициальных встречах, что связывали с позицией США по вопросу членства Украины в альянсе.