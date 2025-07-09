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Le Monde: переводчицу, работавшую с Зеленским, заподозрили в шпионаже

Переводчицу, работавшую на мероприятии Еврокомиссии, лишили аккредитации после подозрений в шпионаже из-за записи переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Переговоры Зеленского записывала переводчица.

Переводчицу, работавшую на мероприятии Еврокомиссии, лишили аккредитации после подозрений в шпионаже из-за записи переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — цитирует Le Monde представителя Еврокомиссии.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года в Брюсселе на встрече лидеров стран ЕС, где присутствовал Владимир Зеленский. По данным Le Monde, чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечавшая за перевод с украинского, записывает закрытые переговоры. Как поясняет издание, в подобных случаях переводчикам запрещено делать какие-либо записи. О нарушении незамедлительно сообщили службе безопасности, которая изъяла у переводчицы оборудование и вывела ее из зала.

Ранее внимание к действиям Владимира Зеленского на международных мероприятиях уже привлекало экспертов: в июне 2024 года профайлеры отмечали у украинского президента признаки стресса и подавленности на саммите НАТО в Гааге, где вопрос поддержки Украины был исключен из повестки. Тогда Зеленский участвовал только в неофициальных встречах, что связывали с позицией США по вопросу членства Украины в альянсе.

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