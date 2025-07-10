Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 73,1 млн рублей

В Белгородской области жители потеряли как минимум 31 млн руб., из которых 5 млн взяли в кредит. С началом курортного сезона полиция отмечает увеличение случаев мошенничества с путевками. Для сбора данных злоумышленники используют фишинговые сайты.
В Воронежской области ущерб составил 39,1 млн руб. Среди пострадавших — 20-летняя студентка, подрабатывавшая в салоне красоты. Мошенники, представившиеся директором салона и инспектором пожарной безопасности, выманили у нее 110 тыс. руб.
В Курской области сумма ущерба составила 1,4 млн руб., в Тамбовской — 1,6 млн руб.
На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 45,5 млн руб.