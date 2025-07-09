Основательницу Медузы* Галину Тимченко** заочно арестовали

Как говорится в сообщении, Черёмушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Галины Викторовны Тимченко* меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Тимченко обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, связанной с участием в деятельности организации, признанной нежелательной в России. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на российскую территорию.