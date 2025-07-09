Польша закупила у Израиля радары для слежки за Россией

«Именно благодаря нашим замечательным солдатам и сотрудникам мы смогли подписать сегодняшний контракт на установку 18 радиолокационных станций, которые обеспечат безопасность всего польского побережья. Эта система также будет охватывать Восточный щит и районы, расположенные на границе с Калининградской областью, тем самым дополняя наш комплексный план по обеспечению высочайшего уровня безопасности польского государства. Я благодарю всех, кто способствовал этому успеху, включая наших партнёров из Elta Systems и KenBIT. Это инвестиция в польские технологические инновации», — сказал вице-премьер. Его слова опубликованы на сайте польской армии.