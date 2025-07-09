Польша закупила у Израиля радары для слежки за Россией

В рамках контракта Польша закупила 18 многоцелевых радаров обзора поверхности у Израиля.
Польша приобрела 18 многофункциональных радиолокационных станций, созданных на основе израильской системы ELM-2238/X STAR X. Эти радары предназначены для контроля ситуации на Балтийском побережье, а также для мониторинга участка границы, проходящего вдоль Калининградской области Российской Федерации. Об этом следует из заявления вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша.
«Именно благодаря нашим замечательным солдатам и сотрудникам мы смогли подписать сегодняшний контракт на установку 18 радиолокационных станций, которые обеспечат безопасность всего польского побережья. Эта система также будет охватывать Восточный щит и районы, расположенные на границе с Калининградской областью, тем самым дополняя наш комплексный план по обеспечению высочайшего уровня безопасности польского государства. Я благодарю всех, кто способствовал этому успеху, включая наших партнёров из Elta Systems и KenBIT. Это инвестиция в польские технологические инновации», — сказал вице-премьер. Его слова опубликованы на сайте польской армии.
Контракт на поставку радиолокационных станций подписал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Бейда. Сумма контракта составила 430 миллионов польских злотых, что эквивалентно 118,5 миллионам долларов США, а поставки продукции запланированы на период с 2027 по 2030 год.
Ранее Польша уже предпринимала шаги по усилению своей обороны на фоне напряженности с Россией. Правительство заключило контракт на поставку военных спутников и микроспутников для разведки, которые планируется использовать в интересах национальной безопасности. Премьер-министр страны Дональд Туск подчеркивал необходимость укрепления военного потенциала Европы для сдерживания возможных угроз со стороны России.