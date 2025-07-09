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В Каменском районе спасатели тушат крупный ландшафтный пожар на 97 гектарах

Более 120 человек борются с лесным пожаром в Каменском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском лесничестве спасатели тушат масштабный лесной пожар. Об этом сообщили в министерстве природы Ростовской области.

По данным регионального ведомства, возгорание было зафиксировано сегодня в 14:40. На место оперативно прибыли силы МЧС, ДПЧС, лесного хозяйства и муниципальных служб.

В тушении задействованы 122 человека и 35 единиц техники, однако работа спасателей осложняется сильным порывистым ветром, который способствует распространению огня.

По состоянию на 20:00, площадь возгорания достигла 97 гектаров. Огнеборцы продолжают борьбу с стихией, но ситуация остается напряженной. Подпишись на нас в Telegram.