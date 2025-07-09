Троллейбус и маршрутка столкнулись в Минске

ГАИ напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Также водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. -0-