Дрон ВСУ атаковал мопед в Курской области, ранен мужчина

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по мопеду, который ехал по дороге Нижний Мордок Глушковского района Курской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате атаки пострадал 37-летний местный житель. Его госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу, где врачи выявили у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины головы, груди и конечностей.
— В ближайшее время на скорой его доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.
Днем ранее дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.
Глава региона ранее сообщил, что жертвами украинской армии с момента вторжения в Курскую область стали более чем 288 местных мирных жителей.