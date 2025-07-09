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Трамп пригрозил экс-главам ЦРУ и ФБР

Бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «российском следе» в ходе выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

Трамп пригрозил разбирательством топ-чиновникам.

Бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «российском следе» в ходе выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

«Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю, они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные», — сказал Трамп, комментируя сообщения о расследованиях против Бреннана и Коми.

Ранее ЦРУ признало возможную политическую предвзятость и процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В докладе отмечалось, что вывод о поддержке Дональда Трампа российским руководством мог быть сделан с нарушениями аналитических стандартов, а доступ к ключевой информации был ограничен тогдашним главой ЦРУ Джоном Бреннаном.

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