Трамп пригрозил экс-главам ЦРУ и ФБР

«Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю, они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные», — сказал Трамп, комментируя сообщения о расследованиях против Бреннана и Коми.