Трамп не выяснял, кто отдал приказ о паузе в поставках оружия Киеву

Трамп заявил, что не знал, кем было принято решение о приостановке военной помощи Украине.
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что ему неизвестно, принимал ли Пентагон решение приостановить поставки вооружения Украине без его согласия. Об этом американский лидер сказал при общении с журналистами.
«Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал», — сказал Трамп. Его слова цитируют РИА Новости.
Глава американского государства отметил, что не сосредотачивался на данном вопросе и не рассматривал его подробно, поскольку в настоящее время в его администрации сейчас «изучают Украину и боеприпасы». Ранее ряд американских изданий сообщил, что Министерство обороны США приняло решение временно приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине, что стало неожиданностью для Белого дома.
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Ранее стало известно, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения.
Также выяснилось, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.