В Польше заявили, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО

Балтийской море назвали внутренним водоемом НАТО.
Балтийское море официально признано внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — отметил Косиняк-Камыш. По его словам, этот шаг изменил стратегический баланс на севере Европы и усилил военную безопасность региона. Его слова передает Интерфакс.
Ранее, в июне 2025 года, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ и предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.