В Польше заявили, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО

Ранее, в июне 2025 года, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ и предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.