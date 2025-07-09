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В Польше заявили, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО

Балтийское море официально признано внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Балтийской море назвали внутренним водоемом НАТО.

Балтийское море официально признано внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — отметил Косиняк-Камыш. По его словам, этот шаг изменил стратегический баланс на севере Европы и усилил военную безопасность региона. Его слова передает Интерфакс.

Ранее, в июне 2025 года, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ и предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.

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