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Лейтенант Девятов вывел раненых сослуживцев из окружения ВСУ в Кременских лесах

Младший лейтенант Максим Девятов и его группа совершили невозможное — прорвали укрепленную оборону ВСУ в Кременских лесах, проявив беспрецедентное мужество в критической ситуации. За этот подвиг Девятову присвоено звание Героя России, сообщает газета «Красная звезда».

Пятеро российских бойцов сдержали натиск противника.

Младший лейтенант Максим Девятов и его группа совершили невозможное — прорвали укрепленную оборону ВСУ в Кременских лесах, проявив беспрецедентное мужество в критической ситуации. За этот подвиг Девятову присвоено звание Героя России, сообщает газета «Красная звезда».

«Бой развернулся ранним утром, когда Девятов и его напарник, возвращаясь с задания, получили сигнал по радиосвязи о том, что их группа попала в окружение. Несмотря на смертельную опасность, бойцы немедленно развернулись и бросились на выручку товарищам», — пишет «Красная звезда», ссылаясь на подробности боя, рассказанные Девятовым.

Ситуация казалась безнадежной: большинство солдат получили ранения, и лишь пятеро, включая Девятова, могли продолжать бой. Противник превосходил их числом, но российские военные несколько часов удерживали позицию, отражая атаки.

«Это был бой на выносливость. Противник устал, и его атака задохнулась», — рассказал Девятов. За мужество и отвагу, проявленную в Кременских лесах, ему присвоено звание Героя России.

Эта история стала еще одним подтверждением несгибаемой воли российских бойцов, способных побеждать даже в самых отчаянных обстоятельствах. Подвиг Девятова и его товарищей войдет в летопись героизма российских вооруженных сил.

Ранее звание Героя России было присвоено сержанту Радиславу Хугаеву, который в 2022 году погиб в бою под Мариуполем, спасая своих товарищей из засады. Как и Девятов, Хугаев проявил мужество и самоотверженность, что стало основанием для вручения ему высшей государственной награды.