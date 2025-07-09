Лейтенант Девятов вывел раненых сослуживцев из окружения ВСУ в Кременских лесах

«Бой развернулся ранним утром, когда Девятов и его напарник, возвращаясь с задания, получили сигнал по радиосвязи о том, что их группа попала в окружение. Несмотря на смертельную опасность, бойцы немедленно развернулись и бросились на выручку товарищам», — пишет «Красная звезда», ссылаясь на подробности боя, рассказанные Девятовым.