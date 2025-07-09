Финальный акт: к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману пришли с обысками. Фото, видео

Кехман был доставлен в СК в качестве свидетеля по делу о растрате.
Силовики пришли с обысками к гендиректору Михайловского театра и МХАТ имени Горького Владимиру Кехману вскоре после его возвращения из-за рубежа. По данным «Фонтанки», он был доставлен в Московскую область для проведения следственных мероприятий по делу о предполагаемой растрате при реконструкции сцены МХАТ.
Кехмана пригласили в СК в качестве свидетеля. По версии следствия, при реализации проекта по реконструкции сцены могли быть допущены финансовые нарушения, которые привели к существенному материальному ущербу для театра. Подробнее — в материале URA.RU.
Обыски у главы Михайловского театра и МХАТа: что известно.
Сегодня, 9 июля, сотрудники Следственного комитета России и ФСБ провели обыски у Владимира Кехмана. Оперативные мероприятия прошли как по месту его жительства, так и в зданиях театров. Он был приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля, пишет РБК.
Причины следственных мероприятий.
В момент обысков у МХАТа дежурили сотрудники РосгвардииФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Как сообщают «Фонтанка», 78.ru и «Известия», обыски связаны с делом о растрате средств при реконструкции старой сцены МХАТа. В рамках расследования прошли обыски не только у Кехмана, но и в самом театре. Также были допрошены сотрудники театра. В деле фигурируют несколько неустановленных лиц, причастных к реализации контрактов по реконструкции сцены театра. В момент следственных мероприятий входы в МХАТ были закрыты, у здания дежурили сотрудники Росгвардии и ОМОН, передает корреспондент URA.RU.
Финансовая ситуация в МХАТе при Кехмане.
Финансовые показатели МХАТа выросли при Кехмане Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
За время руководства Кехмана финансовые показатели МХАТа значительно выросли. В 2024 году доходы театра составили 1,9 млрд рублей, что сопоставимо с результатами предыдущего года. Основная часть поступлений была обеспечена платными услугами. Однако расходы учреждения также увеличились и достигли 2,5 млрд рублей. Существенные траты пришлись на зарплаты, содержание имущества и амортизацию. По итогам 2024 года чистый операционный убыток составил 624,8 млн рублей, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2023 года.
Тендеры и подрядчики на реконструкцию МХАТа.
В ноябре 2023 года МХАТ объявил тендер на реконструкцию здания на Тверском бульваре. Начальная стоимость контракта составляла 927 млн рублей, впоследствии она выросла до 937 млн. Подрядчиком стала компания «РСК Ренессанс», принадлежащая бизнесмену Марату Каргинову. Работы включали ремонт сцены, зрительного зала, фойе и других помещений, и были завершены к концу августа 2024 года. Также МХАТ заключал крупные контракты на поставку оборудования с компанией «Атлант проект», однако один из таких контрактов был расторгнут в июне 2024 года.
Биография Владимира Кехмана.
Кехман (справа) был признан банкротом в 2012 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Владимир Кехман родился 9 февраля 1968 года в Самаре. Он окончил Самарский педагогический университет и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
В начале 1990-х годов Кехман организовал брокерскую компанию «Град» и фирму «Олби-джаз» по поставкам фруктов и сахара. В 1996 году он создал Joint Fruit Company (JFC), ставшую одним из крупнейших импортеров фруктов в России. Впоследствии инвестировал значительные средства в недвижимость Санкт-Петербурга.
В 2007 году Кехман возглавил Михайловский театр, вложив в его реконструкцию собственные средства и пригласив известных артистов. Он был удостоен премии GQ как «Продюсер года». С 2011 года его компания JFC оказалась в тяжелом финансовом положении, задолжав российским юридическим лицам свыше 38,5 млрд рублей. В октябре 2012 года суд в Лондоне признал Кехмана банкротом, а в конце года по факту банкротства JFC было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В 2015 году Кехман занял пост директора Новосибирского театра оперы и балета, а в 2021 году — директора МХАТ им. М. Горького. За вклад в развитие культуры он был награжден церковными и государственными наградами.