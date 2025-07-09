Финальный акт: к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману пришли с обысками. Фото, видео

Как сообщают «Фонтанка», 78.ru и «Известия», обыски связаны с делом о растрате средств при реконструкции старой сцены МХАТа. В рамках расследования прошли обыски не только у Кехмана, но и в самом театре. Также были допрошены сотрудники театра. В деле фигурируют несколько неустановленных лиц, причастных к реализации контрактов по реконструкции сцены театра. В момент следственных мероприятий входы в МХАТ были закрыты, у здания дежурили сотрудники Росгвардии и ОМОН, передает корреспондент URA.RU.