Хуситы захватили в плен российского моряка

Российского моряка захватили в плен хуситы.
Представители группировки хуситов захватили в плен членов экипажа судна Eternity C, включая гражданина России. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатической миссии.
«Хуситы продолжают удерживать экипаж судна Eternity C, в том числе граждан России, Филиппин, Индии, Шри-Ланки и Эфиопии», — отмечается в заявлении ведомства. Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех задержанных и прекратить атаки на морские суда.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.