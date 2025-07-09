Хуситы захватили в плен российского моряка

Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.