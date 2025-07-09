Зеленский в Риме не отступил от своей традиции попрошайничать

Также выяснилось, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.