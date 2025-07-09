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Зеленский в Риме не отступил от своей традиции попрошайничать

В рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и специального посланника президента США Кита Келлога обсуждались договоренности о поставках американского оружия и систем ПВО. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи, которая прошла в Риме.

Зеленский и Келлог на встрече говорили о поставках американского оружия и систем ПВО.

В рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и специального посланника президента США Кита Келлога обсуждались договоренности о поставках американского оружия и систем ПВО. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи, которая прошла в Риме.

«Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации [его] на Украине», — написал Зеленский в telegram-канале.

Кроме того, президент Украины отметил, что обсудил с Келлогом план санкционного давления на Россию. В частности, подчеркнул Зеленский, Киеву нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно необходимы вторичные санкции против покупателей российской нефти. Это, по мнению президента Украины, поможет склонить РФ к миру.

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения.

Также выяснилось, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.

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