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Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК

На голосовании 10 июля по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен депутаты Европейского парламента должны принять ответственное решение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан призвал депутатов Европарламента сделать правильный выбор.

На голосовании 10 июля по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен депутаты Европейского парламента должны принять ответственное решение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор», — написал Орбан в своем аккаунте в социальной сети X.

Как сообщало URA.RU, ранее Виктор Орбан уже призывал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне обсуждения вотума недоверия в Европарламенте. Поводом для голосования стали скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 и возможный конфликт интересов. Решение о судьбе главы Еврокомиссии депутаты примут 10 июля.

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