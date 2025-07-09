Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК

Как сообщало URA.RU, ранее Виктор Орбан уже призывал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне обсуждения вотума недоверия в Европарламенте. Поводом для голосования стали скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 и возможный конфликт интересов. Решение о судьбе главы Еврокомиссии депутаты примут 10 июля.